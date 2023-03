Longhi: «Derby ai quarti? Me lo auguro per l’Inter e per il Milan»

Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, ha detto la sua sulla possibilità di avere un derby italiano ai quarti di finale e in particolare tra Inter e Milan.

OPZIONE POSITIVA − Bruno Longhi, ha parlato della possibilità di avere un derby italiano ai quarti di Champions League. In particolare il giornalista si è espresso su un possibile scontro tra Inter e Milan. Le sue parole: «Io lo auguro a Inter e Milan. Soprattutto alla luce della forza delle altre squadre. Il Benfica lo abbiamo visto con la Juventus che però in quel periodo era una squadra a pezzi. Ultimamente l’ho visto solo tramite gli highlights quindi non lo posso giudicare. Se le milanesi si affrontassero per una delle due ci sarebbe la nota negativa di aver perso il derby, ma almeno garantirebbero almeno un’italiana in semifinale. Poi è ovvio che in Champions League vale il discorso di Mourinho che a contare sono gli episodi. Questo ad esempio lo si è visto nel match di Oporto dove gli episodi sono andati in una certa direzione. Poi c’è da considerare l’essere fieri per entrambe le tifoserie che San Siro è l’unico stadio ad avere due squadre nei quarti di finale. Lo scontro tra italiane è sempre diverso perché diventa come una partita di campionato. Questo vale per lo stesso Napoli ovviamente. In questo caso cambiano quelli che sono i meccanismi delle partite di Champions League. Detto questo, è vero che abbiamo tre squadre italiane ai quarti dopo diciassette anni, ma c’è anche un altro dato che voglio sottolineare. Infatti su otto allenatori quattro sono italiani. Questo penso sia una sorta di rinascimento italiano. Per cui veramente tanti complimenti agli allenatori che stanno facendo delle cose mirabolanti».