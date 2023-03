Dionisi: «Sottovalutare Spezia? Battuta l’Inter! No caso Pinamonti»

Dionisi non vuole assolutamente parlare di Spezia da sottovalutare. Il tecnico del Sassuolo ha ricordato l’ultima vittoria degli spezzini in campionato con l’Inter. Poi fa una considerazione su Pinamonti

AVVERSARIO DI VALORE − Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa Sassuolo-Spezia. L’allenatore dei neroverdi non ha dubbi sul valore degli spezzini: «Spezia? Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è, anche perché il nostro avversario venerdì scorso ha vinto contro l’Inter, che ha cambiato l’allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore. Pinamonti? Non c’è mai stato un caso Pinamonti, lo si è voluto montare. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve trovare continuità».