Longhi: «Brozovic, Perisic e Modric gli uomini più pericolosi della Croazia»

Bruno Longhi su Radio Sportiva, ha parlato di quelli che possono essere gli uomini pericolosi per la Croazia contro il Brasile. Tra i calciatori citati figura anche il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic e l’ex nerazzurro Ivan Perisic.

GARA NON SCONTATA − Oggi pomeriggio alle 16:00 Croazia e Brasile si sfideranno per conquistarsi un posto ai quarti di finale del Mondiale. Il Brasile sulla carta è favorito, ma i croati hanno giocatori in grado di mettere in difficoltà la formazione di Tite. Bruno Longhi nell’analizzare il match, ha infatti individuato quelli che tra i calciatori di Dalic, possono creare più problemi ai verdeoro. Tra quelli citati figurano anche Marcelo Brozovic e l’ex Inter Ivan Perisic. Le sue parole «Il Brasile è favorito, la Croazia però ha però uomini molto pericolosi dal centrocampo in su come Marcelo Brozovic, l’ex Inter Ivan Perisic e Modric».