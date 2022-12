Skriniar, spunta anche il Barcellona in un caso ma il club in testa è un altro

Ci sarebbe anche il Barcellona sulle tracce di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco in scadenza di contratto con l’Inter.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona è sulle tracce di diversi giocatori che termineranno il loro contratto alla fine della stagione in corso. Tra questi figura Milan Skriniar. Il Club blaugrana è in corsa nel caso in cui l’Inter non lo convinca a firmare il rinnovo, ma sul difensore centrale slovacco ci sono varie società, in primis il PSG.

Fonte: MundoDeportivo.com