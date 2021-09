Lombardo: «Mercato, l’Inter non poteva uscirne meglio! Due mosse intelligenti»

Il giornalista Marco Lombardo vede bene l’Inter al termine del mercato. Nel corso della trasmissione di Sportitalia “Aspettando il weekend” ha individuato due mosse corrette per sistemare la squadra.

MEGLIO COSÌ – Marco Lombardo, del quotidiano “Il Giornale”, promuove quanto fatto sul mercato dall’Inter: «Direi che, per la situazione in cui si è svolto, non poteva uscire meglio. Abbiamo tanto criticato la situazione dell’Inter, ma ha chiuso il mercato con un attivo di 147 milioni. Ha fatto due mosse intelligenti: ha perso due giocatori importantissimi ma li ha sostituiti nella maniera migliore. Bisogna abituarsi a questo, perché le squadre italiane hanno grandissimi problemi».