Lo Monaco: “Quando ero al Catania trattavo Gomez con l’Inter. Poi…”

Gomez resta uno dei nomi per il mercato dell’Inter di gennaio. Pietro Lo Monaco, ex Amministratore Delegato del Catania, ospite di “Sportitalia Mercato” ha raccontato come abbia trattato la cessione del Papu ai nerazzurri nel 2012.



TRATTATIVA SFUMATA – Pietro Lo Monaco racconta come Alejandro Gomez potesse andare all’Inter, quando era al Catania: «L’anno che sono andato via l’unico giocatore che avevo in rampa di lancio per cederlo era il Papu. Stavo trattando con l’Inter: io chiedevo dodici milioni, loro offrirono otto. L’operazione non andò in porto, io poco dopo andai via e lasciai le consegne dicendo che c’era in piedi questa trattativa e di portarlo avanti. L’unico giocatore che doveva andare era il Papu Gomez, non la fecero e l’anno dopo andò in Ucraina. Christian Eriksen è un giocatore di spessore, che ha avuto le sue difficoltà. Dal punto di vista tattico va integrato in una certa maniera, mentre il Papu ha una polivalenza tattica che difficilmente trovi riscontro».