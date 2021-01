Eriksen, zero offerte all’Inter! L’agente tratta con due club, Gomez fermo

Gomez è uno dei giocatori che l’Inter sta valutando per gennaio, ma non ci sono margini finché non va via Eriksen. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto su Éder (vedi articolo), ha parlato durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport dei problemi legati al danese.

INTRECCIO – Gianluca Di Marzio spiega: «Perché l’Inter sta valutando Éder Citadin Martins e non Alejandro Gomez? Perché Gomez non è a costo zero. L’Atalanta per Gomez fa sapere di volere una cifra importante o una contropartita tecnica adatta. Negli scorsi giorni Gomez ha chiarito col presidente Antonio Percassi, c’era stata una discussione animata. Gomez ha chiesto scusa al presidente Percassi per aver esagerato coi toni. Non ci sono ancora i margini per rientrare, ma sicuramente il clima è più sereno. È chiaro che se Christian Eriksen dovesse andare via, non in prestito ma venduto, potrebbe pensarci. Per Eriksen l’Inter non ha avuto un’offerta, neanche in prestito. Non ci sono contatti diretti: soltanto l’agente sta trattando un po’ con l’Ajax e il Wolverhampton, ma nessuno è andato dall’Inter. Questo mi fa capire la difficoltà che ha la società».