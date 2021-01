Gomez, con l’Inter ferma ci prova la Juventus? Il tentativo (con scambio)

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez potrebbe andare alla Juventus, anziché all’Inter. Secondo quanto segnalato da Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, con i nerazzurri fermi in attesa della cessione di Eriksen (vedi articolo) i bianconeri potrebbero approfittarne. Ci sarebbe uno scambio in vista.

NIENTE INTER? – Su Alejandro Gomez c’è un’altra possibilità, per Gianluca Di Marzio. Eccola: «Delle grandi l’unica che si è informata con l’agente del giocatore, perché sta facendo l’operazione di Nicolò Rovella in queste ore, è stata la Juventus. Addirittura si è pensato, ma io lo vedo poco percorribile perché è un giocatore che ha sempre faticato a dire addio alla Juventus, è Federico Bernardeschi in cambio. Poi, se l’Atalanta sarà brava a ottenere il sì di Bernardeschi, che guadagna poco più di Gomez, è un’indiscrezione che circola. Se la Juventus dovesse dare Bernardeschi all’Atalanta, o all’estero e si parla dell’Hertha Berlino, Gomez sarebbe un’idea».