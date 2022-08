Live Serie A, al via i secondi tempi: cambia ancora il risultato a La Spezia

Pensiamo partita dopo partita perché il livello della Serie A molto alto. Continua la terza giornata di Serie A. Dopo le gare delle 18.30, pronte le due gare della serata: Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. Segui live tutti gli aggiornamenti

MILAN-BOLOGNA 1-0

Ripresa iniziata.

20′ Gol Milan: Leao riceve palla da De Ketelaere e con rapidità insacca l’1-0 rossonero!

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso, Vignato, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovc

SPEZIA-SASSUOLO 2-2

50′ Gol Sassuolo: Pinamonti trova il primo gol con la maglia neroverde. Gol convalidato dopo ausilio del Var

Termina il primo tempo sul punteggio di 2-1.

48′ Rigore per lo Spezia: fallo di Ferrari che abbatte Hristov in area di rigore. Dopo consulto al Var, l’arbitro assegna il rigore. Non sbaglia Nzola

30′ Pareggio Spezia: Immediato il pari ligure con Bastoni che spara un missile terra-aria che si insacca sul sette.

27′ Gol Sassuolo: Frattesi sfrutta un ottimo cross di Kyriakopoulos e sotto porta porta in vantaggio i suoi

SPEZIA (3-5-2):Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Enrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

CREMONESE-TORINO 1-2

Finisce qui: Cremonese-Torino 1-2. Marcature: Autogol Bianchetti, Radonijc (Torino); Sernicola (Cremonese)

80′ Meravigliosa conclusione di Sernicola sotto al sette per l’1-2.

65′ Grande azione di Vojvoda sulla sinistra, palla in mezzo per il facile tap-in di Radonjic

46′ Si riparte

31 – Occasione Torino con Aina che calcia alto.

16′ – Torino avanti a Cremona: autorete di Bianchetti. Radonjic in area cerca spazio e mette un pallone al centro, Vlasic calcia trovando la deviazione di Bianchetti.

1′- Si parte: l’arbitro Valeri fischia l’inizio di Cremonese-Torino.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Panchina: Saro, Sarr, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout

Allenatore: Massimiliano Alvini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria

Panchina: Berisha, Bayeye, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Vanja, Garbett, Gemello

Allenatore: Ivan Juric

JUVENTUS-ROMA 1-1

Finisce qui, Juventus-Roma 1-1. Marcature: Vlahovic (Juventus); Abraham (Roma).

69′ Corner dalla sinistra, si coordina bene Dybala per rimetterla dentro e imperioso stacco di Tammy Abraham

46′ Si riparte!

Primo tempo terminato sul punteggio di 1-0.

26′ – L’arbitro annulla il 2-0 della Juventus per precedente tocco di mano di Vlahovic: si rimane fermi sull’1-0.

25′ – La Juventus raddoppia all’Allianz Stadium con Locatelli.

10′ – Ancora Juventus: ci prova dalla distanza Alex Sandro ma il tiro è piuttosto largo.

2′ – Vlahovic sblocca subito il match con una punizione magistrale precedentemente conquistata da Cuadrado.

1′ – Si parte: l’arbitro Irrati fischia l’inizio di Juventus-Roma.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Rovella, Zakaria, Milik, Kean, Soulè

Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Panchina: Boer, Bove, Celik, El Shaarawy, Kumbulla, Shomurodov, Svilar, Tripi, Vina, Zalewski

Allenatore: José Mourinho