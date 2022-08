Acerbi opzione ‘obbligata’ per l’Inter: arriva il momento decisivo

L’Inter, come noto, da qui a giovedì (alle 20 finisce il calciomercato) comprerà un difensore. Il nome di Acerbi è diventato il principale, non solo per la volontà di Inzaghi.

UNICA OPZIONE? – Francesco Acerbi rischia di essere la scelta obbligata per l’Inter. Con il Chelsea che ha bloccato Trevoh Chalobah (vedi articolo) e Manuel Akanji che si allontana direzione Leicester City il difensore della Lazio è sempre più vicino a vestire il nerazzurro. Per la gioia di Simone Inzaghi, che si troverebbe un giocatore conosciuto dalla sua esperienza in biancoceleste. Si era detto che dopo la partita dell’Olimpico la società avrebbe deciso: il momento è arrivato. Difficile possa chiudersi domani, ma già lunedì può essere il giorno buono per completare l’operazione Acerbi.