Sernicola: «Contro l’Inter con lo spirito giusto! Il gruppo sta crescendo»

Sernicola ha parlato del gol segnato in Cremonese-Torino, sfida persa dai suoi. Il centrocampista, in zona mista, si è anche concentrato sulla prossima gara contro l’Inter

SPIRITO GIUSTO − Le parole di Sernicola anche in vista di Inter-Cremonese: «Il gol un’emozione incredibile, ma speravo in un risultato diverso, c’è stata una grande Cremonese. Loro avevano qualità in tutti i reparti, squadra difficilissima da affrontare. Noi abbiamo fatto la nostra partita, penseremo alla prossima. Contro l’Inter con lo spirito giusto. In Serie A sono difficili tutte le gare, oggi è stata dura, come a Firenze e Roma. Come gruppo ci stiamo ancora conoscendo e stiamo creando la giusta alchimia».