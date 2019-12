Lirola prima di Fiorentina-Roma: “Il gol contro l’Inter? Ci ha dato più forza”

Pol Lirola ha parlato ai microfoni di “RomaTV” pochi minuti prima di Fiorentina-Roma. Lo spagnolo ha ricordato il gol con cui i viola hanno acciuffato il pareggio contro l’Inter nell’ultimo turno disputato.

POSSIBILE SVOLTA – Una rete spesso è sufficiente per dare una svolta, anche ad una stagione intera. Questa è la speranza di Pol Lirola, parlando del gol segnato per la Fiorentina da Dusan Vlahovic valido per l’1-1 contro l’Inter domenica scorsa. Una rete che ha impedito ai nerazzurri di sorpassare nuovamente la Juventus, ma non solo. La rete del giovane classe 2000, arrivata al 93′ minuto, ha anche interrotto la striscia nera degli uomini di Vincenzo Montella, usciti sconfitti in tutte le quattro gare precedenti. Un gol che potrebbe ridare fiducia alla Fiorentina, e rappresentare quel giusto spunto per uscire da una situazione estremamente difficile. Ecco il commento di Pol Lirola, pochi minuti prima di Fiorentina-Roma: «Il gol all’ultimo minuto con l’Inter ci ha dato più forza per affrontare la partita di oggi, perché a volte bastano questi gol per dare una svolta alla stagione».