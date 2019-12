Castellazzi: “Inter, Conte bravo a creare gruppo unito. Sugli esterni…”

Luca Castellazzi, portiere dell’Inter dal 2010 al 2014, ha parlato dagli studi di “Sky Sport” della situazione nerazzurra. Antonio Conte sta svolgendo un lavoro straordinario per l’ex portiere, nonostante i diversi problemi della rosa dell’Inter.

GRUPPO SOLIDO – Da diverso tempo l’Inter non dimostrava di essere un gruppo solido ed unito come quest’anno. E il collante dei nerazzurri è sicuramente Antonio Conte, che da inizio anno sta lavorando per consolidare i legami tra i suoi giocatori. Una coesione che ha un peso specifico elevato anche nel percorso dell’Inter, che colma con il gruppo alcune lacune dei singoli. Il lavoro di Conte viene riconosciuto e applaudito da Luca Castellazzi. Queste le parole dell’ex portiere nerazzurro: «Arrivare a Natale a pari punti con la Juventus darebbe ancora più consapevolezza dei propri mezzi al gruppo. Nonostante i tanti problemi, rimanere agganciati alla Juve può dare certezze dentro. Conte è stato bravo a creare un gruppo unito».

PROBLEMI ESTERNI – Castellazzi si è poi focalizzato sui problemi della rosa dell’Inter. Secondo l’ex portiere, la fasce sono una delle zone più in sofferenza. Queste le sue parole: «I problemi fisici di Kwadwo Asamoah sono stati determinanti. Cristiano Biraghi ha giocato con continuità, Valentino Lazaro all’inizio ha fatto fatica, Antonio Candreva è rigenerato grazie all’effetto Conte. Devi avere l’alternative perché altrimenti fai fatica, per Conte gli esterni sono fondamentali».