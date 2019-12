Primavera, Atalanta-Inter (13Âª giornata): dove vederla in TV e streaming

Primavera, Atalanta-Inter (13ª giornata): dove vederla in TV e streaming

Nel weekend è in programma la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20. L’Inter sarà impegnata in trasferta – presso il Centro Sportivo “Achille e Cesare Bortolotti” a Zingonia di Ciserano (BG) – contro l’Atalanta. Ecco come seguire in diretta TV e LIVE streaming Atalanta-Inter della categoria Under 19

DOVE SEGUIRE LA PARTITA – L’appuntamento è fissato per domani – sabato 21 dicembre 2019 – a partire dalle ore 13.00. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, l’Inter Primavera di Armando Madonna sarà ospite dei pari età dell’Atalanta Primavera di Massimo Brambilla. In programma la sfida valida per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20. La partita Atalanta-Inter Under 19 verrà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del DTT e in HD su SI Smart), ma anche in LIVE streaming sul sito di Sportitalia [Sportitalia.com]. Per gli abbonati, diretta anche su Inter TV e streaming sul sito dell’Inter [Inter.it].

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Madonna si trova momentaneamente al terzo posto a quota 23 punti, ma con una partita da recuperare (Sampdoria-Inter). Straordinaria la prima parte di stagione dell’Atalanta di Brambilla, prima con 34 punti. Tra le due squadre c’è il Cagliari, fermo a 28 punti. Seguite il pre-partita, la partita e il post-partita su Inter-News.it a partire dalla mattinata di domani. Il tutto prima dell’inizio di Inter-Genoa di Serie A (vedi informazioni).