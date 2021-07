Lega, assemblea il 26 luglio per i diritti tv del campionato Primavera

Domani i club di Serie A si incontreranno per studiare la riforma del massimo campionato italiano portando le squadre da 20 a 18 e studiando playoff e playout. Il 26 luglio però i club si riuniranno nuovamente per discutere di diritti tv e sponsor del campionato Primavera.

LE ULTIME – Doppia riunione per i club di Serie A in soli cinque giorni. Le dirigenze infatti si incontreranno sia domani per discutere del nuovo format del massimo campionato italiano a partire dal 2023. Ma anche per la questione diritti tv legata al campionato Primavera 1, alla Coppa Italia Primavera e alla relativa Supercoppa del prossimo triennio. Fino a quest’anno i diritti sono andati a Sportitalia ma adesso le cose potrebbero cambiare. Infine si discuterà anche delle proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive del prossimo triennio.

PRIMAVERA ARABA – La novità di questa riunione del 26 luglio, come riporta la stessa Lega sul proprio sito tramite un comunicato ufficiale, sarà anche l’assegnazione a terze parti di un mandato di esplorazione per trovare una partnership per contenuti editoriali in lingua araba nei territori del Medio Oriente e del Nord Africa.