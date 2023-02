Lecce KO prima dell’Inter: una deviazione premia il Sassuolo

Vince il Sassuolo nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Al Via del Mare un gol con deviazione dà i tre punti ai neroverdi, che si impogono 0-1 sul Lecce. I salentini alla prossima sfideranno l’Inter e dovranno farlo senza Baschirotto (vedi articolo).

DI MISURA – Al Sassuolo basta un gol per ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. Battuto 0-1 il Lecce, in un match equilibrato dove a fare la differenza è un episodio. Dopo diciotto minuti la principale occasione del primo tempo ce l’ha Nedim Bajrami, che si presenta solo davanti a Wladimiro Falcone ma non lo supera col piazzato nell’uno contro uno. Più occasioni per il Lecce a inizio ripresa, la principale è un tiro di Rémi Oudin vicino all’incrocio. A segnare però è il Sassuolo, al 65’: angolo di Domenico Berardi, colpisce di testa Kristian Thorstvedt e la deviazione decisiva di Morten Hjulmand fa finire il pallone in rete. Gol però da attribuire al centrocampista norvegese. Il Lecce ci prova, senza riuscire a fare un vero e proprio assedio alla porta neroverde. All’82’ avrebbe però la possibilità di pareggiare: su cross di Oudin non ci arriva Lorenzo Colombo e da due passi Gabriel Strefezza manda a lato. Gol divorato e che pesa perché i padroni di casa non hanno altre occasioni.