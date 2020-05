Leao: “Esordio contro Inter momento bellissimo. Mi manca il calcio, ma…”

Rafael Leao, giovane attaccante portoghese del Milan, ha parlato a “Sky Sport” dell’emozione vissuta nell’entrare in campo nel derby contro l’Inter e di come sta vivendo la mancanza del calcio, a causa dell’emergenza Coronavirus.

CARRIERA IN ROSSONERO – Nonostante la sconfitta, per Rafael Leao uno dei momenti più belli da ricordare nella sua – fin qui breve – carriera al Milan è sicuramente l’essere stato in campo nel sentitissimo derby contro l’Inter: «L’esordio nel derby contro l’Inter e il primo gol a San Siro contro la Fiorentina sono stati due dei miei momenti più belli vissuti in maglia rossonera. Ora stiamo vivendo un periodo un po’ noioso perché non stiamo facendo quello che ci piace di più, ovvero essere in campo, sentire i nostri tifosi, stare con i nostri compagni, affrontare i nostri avversari. Mi manca il calcio, vorrei giocare ma la salute viene al primo posto. Bisogna anche rispettare un momento delicato come questo. Sono sicuro che tutto andrà bene e saremo presto in grado di giocare nuovamente».

Fonte – Sky Sport 24