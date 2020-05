D’Ambrosio: “Ripartenza campionato? Salute viene prima di tutto”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio, esterno difensivo dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato in diretta su “Instagram” sul profilo di Enzo Miccio della possibile ripartenza del campionato dopo l’emergenza Coronavirus.

PRIORITÀ – Danilo D’Ambrosio ha commentato le discussioni dei vertici calcistici riguardo alla ripresa del campionato, sottolineando come la salute sia la cosa più importante: «Per ora il campionato è stato sospeso come le altre attività, ma in queste ore stanno prendendo la decisione definitiva. La cosa che mi preme dire è che la salute è la cosa più importante e viene davanti a ogni cosa. Gli stadi, anche dovesse riprendere il campionato, fino alla fine di questa stagione resterebbero chiusi. Le scelte sono graduali, in base a come reagirà l’Italia e il Mondo intero in merito a questa pandemia. A prescindere da tutto, gli stadi rimarrebbero sicuramente chiusi. Mi alleno quotidianamente, soltanto alla domenica prendo una giornata di stop. Come tanti sportivi in questo momento ho le attrezzature in casa e in garage».