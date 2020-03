Lazio, Tare: “Stagione da finire per rispetto dei morti. Sarebbe ingiusto…”

Intervistato ai microfoni del canale tedesco Sport1, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato dell’ipotesi di non concludere il campionato di Serie A

CAMPIONATO – Queste le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, di fronte all’ipotesi di non concludere il campionato di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. «No, la stagione deve essere finita. Per rispetto per i morti e i tifosi. I tempi non sono maturi per decidere se annullare (il campionato, ndr). Il numero di persone infette sta diventando un po’ minore. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto».