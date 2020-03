VIDEO – Zamorano vola, Zé Elias match winner: Inter-Spartak Mosca 2-1!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 marzo 1998. A San Siro va in scena Inter-Spartak Mosca, semifinale d’andata della Coppa UEFA 1997/98. Protagonista assoluto il brasiliano Zé Elias: prima l’assist per il vantaggio di Zamorano, poi il gol-vittoria a un minuto dalla fine. Tutti gli highlights della gara, vinta 2-1 dai nerazzurri.

ALL’ULTIMO RESPIRO – L’Inter arriva alle semifinali della Coppa UEFA 1997/98 dopo un percorso tortuoso. Nei quattro turni precedenti, i nerazzurri superano agilmente solo gli svizzeri dello Neuchatel Xamax. Poi, tra sedicesimi e ottavi, un doppio incrocio con la Francia, prima Lione e poi Strasburgo: una duplice sfida che ha richiesto gli straordinari agli uomini di Luigi Simoni. Infine, ai quarti, la riedizione della finale dell’anno precedente, contro lo Schalke 04. Dopo la vittoria di misura a San Siro, è servita l’incornata di Taribo West nei tempi supplementari per passare il turno. In semifinale i nerazzurri incontrano i russi dello Spartak Mosca. Le cose si mettono subito bene: dopo aver dominato per tutto il primo tempo, i nerazzurri trovano il vantaggio a pochi secondi dell’intervallo. Su un lancio di Zé Elias dalle retrovie, con effetto ad uscire, Ivan Zamorano esegue un terzo tempo perfetto e, in sospensione, sbatte dentro l’1-0 di testa. Lo Spartak Mosca trova però il pareggio all’alba della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Dmitrij Aleničev salta il pressing in area con un’agile sterzata, e riesce a superare Gianluca Pagliuca sul primo palo. Il fortunoso gol degli ospiti non cambia lo spartito della partita, ma per avere la meglio bisogna attendere ancora gli ultimi secondi. Zé Elias trova il gol-vittoria all’89’, battendo a colpo sicuro da pochi passi, durante una mischia in area. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: