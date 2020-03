VIDEO – West firma la vendetta dell’Inter: Schalke 04 fuori ai supplementari

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 marzo 1998. Un gol di West, all’inizio dei tempi supplementari, porta la squadra di Simoni alle semifinali di Coppa UEFA e vendica la sconfitta di un anno prima, sempre contro lo Schalke 04.



LA GRANDE VENDETTA – Ventidue anni fa l’Inter pareggiava 1-1 contro il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA 1997-1998. I nerazzurri tornano a Gelsenkirchen un anno dopo l’atto conclusivo dell’edizione precedente, dove i tedeschi avevano sollevato la coppa al Meazza ai rigori. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Ronaldo, ma quando tutto sembrava finito, ossia al 93′, Michaël Goossens (meteora al Genoa nella stagione precedente in Serie B) trova un’incredibile traiettoria col destro che supera Gianluca Pagliuca e pareggia i conti. Si va ai tempi supplementari, e al primo minuto su punizione dalla destra di Benoit Cauet gira di testa Taribo West, che poi va a esultare danzando con il connazionale Nwankwo Kanu. Il nigeriano, che pure l’anno prima non era ancora arrivato all’Inter, firma una dolcissima vendetta ed elimina lo Schalke 04 dal torneo. West non regala solo la grande rivincita: per gli uomini di Luigi Simoni è semifinale, contro lo Spartak Mosca. Di seguito il video di Spartak Mosca-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.