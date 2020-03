Agresti: “Serie A, questa Ã¨ la soluzione piÃ¹ indolore! Un accordo tra tutti…”

Agresti: “Serie A, questa è la soluzione più indolore! Un accordo tra tutti…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Stefano Agresti ha parlato della conclusione del campionato di Serie A

SERIE A – Queste le parole di Stefano Agresti sul campionato di Serie A partendo dalla possibile assegnazione dello scudetto dello scudetto. «Se vai a fotografare la stagione in corso si aprono dei contenziosi enormi, non tanto per la zona retrocessione, quanto per l’assegnazione dello scudetto. Si sta cercando una chiusura del campionato in tempi anche dilatati, oltre il 30 giugno, perché questa è la soluzione più indolore. Un accordo che accontenti tutti è quasi impossibile perché gli interessi in gioco sono contrastanti e c’è sempre il rischio ricorsi».