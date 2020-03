Braida: “Lautaro Martinez, Barcellona farÃ  di tutto per prenderlo! Il motivo”

Braida: “Lautaro Martinez, Barcellona farà di tutto per...

Braida: “Lautaro Martinez, Barcellona farà di tutto per prenderlo! Il motivo”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Ariedo Braida, ex dirigente blaugrana, ha parlato dell’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez

BRAIDA – Queste le parole di Ariedo Braida, ex dirigente blaugrana, sul Barcellona che ha nel mirino l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. «Se Lautaro Martinez piace così tanto al Barcellona? Sì. E’ un giocatore che ha il profilo da Barcellona e credo che i blaugrana faranno il possibile per prenderlo. Le cose con questa crisi potrebbero anche cambiare ma non credo succederà. Il Barcellona vuole Lautaro Martinez perché ha lo stile che piace alla società, ma anche alla stampa e ai calciatori».