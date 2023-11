Lazio e Roma non regalano spettacolo: il primo derby finisce 0-0

Lazio e Roma si sono affrontate nel primo derby della stagione. Partita povera di emozioni, giocata a un buon ritmo ma senza spettacolo. Si chiude sul risultato di 0-0

POCHE EMOZIONI – Lazio e Roma si sono affrontate nel derby valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Se la partita è stata preceduta da un botta e risposta divertente tra José Mourinho e Maurizio Sarri, il campo non ha restituito altrettanto spettacolo. Poche emozioni se non un gol annullato a Cristante per fuorigioco. La sfida si è chiusa sul risultato di 0-0, che non premia nessuno e non cambia la classifica delle due squadre.