Barella: «Stimolo primo posto, ce lo meritiamo! Gol? Sta solo a me»

Barella è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Frosinone, sfida in programma alle 20.45 a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Di seguito la sua analisi pre-partita affidata a DAZN

OCCASIONI – Nicolò Barella parla così prima di Inter-Frosinone: «Motivazione primo posto? Sicuramente è un grande stimolo, ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo. Speriamo di vincere oggi per fare una sosta tranquilla, ce lo meritiamo. Manca il mio gol? Ci tengo ad aiutare la squadra, se è con un gol o un assist mi va bene lo stesso. Poi il gol salta all’occhio, viviamo in un mondo in cui le statistiche fanno tanto, per voi e per i tifosi, quindi se arriva il gol sono contento. Meno occasioni per me? Non è cambiato niente, siamo forti come l’anno scorso. Io ho avuto occasioni, non le ho sfruttate quindi sta a me farlo».