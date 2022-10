Lazio, colpaccio a Bergamo! Atalanta sconfitta e terzo posto (Inter a -3)

Vittoria importantissima quella per la Lazio, che anche senza Ciro Immobile continua nella striscia di risultati positivi ed esce dalla sfida contro l’Atalanta con una vittoria per 0-2. Terzo posto a pari punti proprio con i bergamaschi per la squadra di Maurizio Sarri.

RITORNO ALLA VITTORIA – Dopo il pareggio per 0-0 nell’ultima giornata contro l’Udinese, la Lazio torna alla vittoria. E lo fa in una trasferta pesantissima, ovvero quella di Bergamo contro l’Atalanta. A sbloccare il risultato dopo soli 10 minuti ci pensa Mattia Zaccagni, prima del raddoppio siglato da Felipe Anderson al 52′. Un trionfo che permette alla squadra di Maurizio Sarri di raggiungere proprio i bergamaschi al terzo posto in classifica con 24 punti. Solo tre in più rispetto all’Inter.