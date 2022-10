Inter, due prestiti impegnati in Olanda alle 20: entrambi titolari

Alle ore 20 in Eredivisie andrà in scena la sfida tra Volendam ed Hereenveen. Sono due i giocatori dell’Inter in prestito che saranno impegnati dal primo minuto: Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, entrambi titolari.

TITOLARI – Occhi dell’Inter sul campionato olandese questa sera, per seguire la sfida tra Volendam ed Hereenveen. In campo, infatti, saranno presenti dal primo minuto Filip Stankovic – in porta – e Gaetano Oristanio sulla fascia destra nel 4-2-3-1 schierato dal tecnico Jonk. Un altro ex nerazzurro.