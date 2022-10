Caressa: «Barella diverso da inizio anno. Intelligente nel correggere gli errori»

Negli studi di Sky Sport 24 l’opinionista e telecronista Fabio Caressa ha elogiato il comportamento di Nicolò Barella e l’atteggiamento cambiato dopo il buio inizio di stagione.

UN NUOVO NICOLÒ – Nicolò Barella sembra completamente rigenerato dopo la partita vinta contro il Barcellona a Milano. I numeri parlano chiaro: 5 gol e 4 assist tra Serie A e Champions League e il suo apporto ora è totale. Proprio di questo ha parlato Fabio Caressa: «Il primo anno criticavamo Barella per le tante ammonizioni subite. Ora la quantità di gialli è estremamente diminuita. Il continuo sbracciare in campo di inizio anno lo penalizzava molto. Perdeva energie, non era mai lucido e influenzava negativamente i compagni. Adesso ha segnato 3 gol in 3 partite. Le cose non accadono per caso, È intelligente e introspettivo. Corregge i suoi difetti velocemente e si migliora sempre di più con il passare del tempo».