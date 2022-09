Lazaro, parla l’agente: «Molto felice al Torino! Anche se ha un sogno»

Valentino Lazaro è tornato a giocare in Serie A, ma con la maglia del Torino e in prestito dall’Inter. Di lui ha parlato il suo agente Max Hagmayer sulle frequenze di Radio CRC nel corso di “Si Gonfia La Rete”.

FELICE IN PRESTITO – Max Hagmayer ha parlato del suo assistito, Valentino Lazaro, in prestito dall’Inter: «È molto felice al Torino, ha legato molto con lo spogliatoio. Guarda serenamente al suo futuro con i granata. Si trova molto bene a Torino, anche se il suo sogno è giocare la Champions League. Al momento l’importante è che giochi, poi più avanti si vedrà. Il Torino ha iniziato molto bene la stagione, c’è grande entusiasmo. L’obiettivo è essere nelle prime dieci, per una squadra che sta cercando se stessa. Si può anche pensare di stupire».