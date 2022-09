Italia, tre dell’Inter in campo contro l’Inghilterra: la probabile formazione – Sky

Prove di formazione per l’Italia di Roberto Mancini che in vista della sfida in programma questa sera alle 20:45 contro l’Inghilterra, è sempre più propenso a un cambio modulo con l’inserimento di ben tre giocatori dell’Inter nell’undici titolare. La probabile formazione secondo Sky Sport.

CAMBIO MODULO – Italia impegnata in un’altra sfida di Nations League, questa volta contro l’Inghilterra. Si gioca a San Siro per la quinta giornata del gruppo 3 Lega A e Roberto Mancini vuole assolutamente ritrovare la vittoria dopo tanto tempo. Il Commissario Tecnico è sempre più propenso al cambio modulo, identico a quello usato da Simone Inzaghi all’Inter, cioè il 3-5-2 provato negli ultimi giorni. Proprio per questo motivo, Mancini valuta l’inserimento di ben tre giocatori nerazzurri nella formazione titolare: Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Unico escluso Alessandro Bastoni.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia con l’inserimento di tre dell’Inter e il cambio modulo (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca.