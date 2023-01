Lazaro parla dopo l’infortunio: «Presto tornerò a lottare con i compagni!»

Lazaro ha subito un pesante infortunio al ginocchio durante Salernitana-Torino (vedi articolo). Il laterale in prestito dall’Inter ha scritto un messaggio per i propri tifosi

IL MESSAGGIO − Valentino Lazaro sta disputando un buon campionato con la maglia del Torino in prestito dall’Inter. Il terzino austriaco è uscito per infortunio contro la Salernitana domenica all’ora di pranzo. Il giocatore ha voluto tranquillizzare i tifosi granata su Instagram: «Purtroppo ho dovuto lasciare il campo dopo essere stato colpito al ginocchio… volevo continuare ad aiutare la squadra a vincere. Ma tornerò presto a lottare fianco a fianco con i miei compagni per i nostri obiettivi. Grazie per i vostri messaggi e per il supporto. Forza Toro».