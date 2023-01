Pedullà: «Per l’Inter priorità rinnovi. Mercato fermo, magari più avanti»

Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, ha parlato della situazione attuale del mercato in casa Inter e di come può svilupparsi in questo mese di gennaio.

TUTTO TACE − Alfredo Pedullà ha parlato dell’attuale situazione legata al mercato dell’Inter e dei possibili scenari futuri: «Siamo fermi. Che io sappia siamo fermi. Poi si possono fare tutti i nomi possibili e immaginabili. Io ho verificato, ma l’Inter a oggi è assolutamente ferma. È ferma perché non stava cercando un portiere per il prossimo anno perché non era una priorità (vedi articolo). Perché c’è il discorso dei rinnovi che va completato e chiaramente si parla principalmente del rinnovo di Milan Skriniar. Poi che possa prendere qualcuno non si può escludere. Magari più avanti possano venire fuori delle cose, ma al momento non ci sono situazioni davvero calde da poter dire “siamo a un passo da”».