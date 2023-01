Ventola: «Lukaku non lucido ma ho fiducia. Meno per lo scudetto. Inter, serve…»

Ventola analizza la situazione fisica e mentale di Lukaku. Poi passa a parlare, più in generale, dell’Inter e di cosa è mancato nella partita col Monza. Sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore dice la sua anche sulla corsa scudetto. Di seguito il suo lungo intervento nella trasmissione radiofonica.

TUNNEL – Nicola Ventola analizza la situazione di Romelu Lukaku (vedi articolo). L’ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, afferma: «È un giocatore che ha bisogno di fiducia, di giocare e di accumulare minuti. Quando il fisico non ti accompagna fai fatica perché non sei lucido neanche mentalmente. Per questo fa degli errori banali che non sono da lui, rispetto a quello che abbiamo ammirato con Antonio Conte. Anche se si è infortunato di nuovo sono fiducioso, perché si giocherà ogni tre giorni e potrà accumulare minuti. Di sicuro la condizione migliorerà però il Lukaku visto col Monza preoccupa un po’. Non stare al top dall’aspetto fisico ti condiziona, però secondo me qui subentra anche l’aspetto mentale. Gli infortuni cominciano ad essere tanti, vedi che sei in ritardo e cominci ad entrare in un tunnel mentale in cui fai fatica ad uscire. Ne esci solo con la continuità, con i gol e con la fiducia dei compagni e del mister».

L’analisi di Ventola sull’Inter e su Lukaku

PROBLEMI D’ATTACCO – Ventola passa, poi, ad analizzare le problematiche dell’Inter emerse nell’ultima sfida di campionato. Così l’ex calciatore: «Nella partita di Monza non puoi concedere un secondo tempo così. Loro attaccavano e tu eri lì chiuso e non riuscivi a ripartire. I cambi obbligati dagli infortuni? Il problema non è Roberto Gagliardini o i centrocampisti che sono entrati, ma erano le punte. Lukaku in quel momento non teneva più palla ed eri costretto sempre a indietreggiare e a subire il Monza. Se gli attaccanti in un momento difficile riescono a far salire la squadra riesci a prendere fiato. Abbiamo visto che bella partita ha fatto l’Inter contro il Napoli e l’abbiamo ammirata tantissime volte in campionato. Quest’anno secondo me è il filtro tra il centrocampo e la difesa che non funziona. Lotta scudetto? I punti e le opportunità ci sono, però bisogna essere anche obiettivi. Ci sono tre squadre davanti a te che, anche se in maniera differente, comunque i punti te li faranno. I punti di distacco cominciano ad essere troppi anche se le partite sono ancora tante da disputare. Anche il Milan ha perso punti, ma in maniera differente. Mi preoccupa di più il pareggio subito dall’Inter che non quello dei rossoneri».