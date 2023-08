Lazaro: «Amo il Torino, volevo tornare! All’Inter due allenamenti al giorno…»

Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, tornato a vestire la maglia granata a titolo definitivo dopo la cessione dell’Inter, ha già parlato della sua nuova avventura su Torino Channel.

RITORNO – Valentino Lazaro non vede l’ora di ricominciare subito a giocare con il Torino, queste le sue parole dopo il suo ritorno: «Amo il Torino, volevo tornare! Mi sento bene, ho fatto un pre-campionato duro in Italia e in Giappone con l’Inter. Abbiamo lavorato con 42 gradi, due allenamenti al giorno. Ma è importante per fare una grande stagione. Volevo tornare perché dal primo giorno qui ho sentito fiducia, mi sono sentito bene l’anno scorso. C’erano altre opzioni per me. Conosco la squadra, lo staff, lo spogliatoio, tutto… Sarà facile per me tornare velocemente e aiutare la squadra».