Lautaro Martinez torna nella “sua” coppa: numeri in Champions League

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez nella prima stagione con Conte ha scoperto un feeling speciale con la Champions League. Mercoledì serve una rispolverata.

ESPLOSIONE – Nella scorsa stagione Lautaro Martinez ha dato una svolta alla sua giovane carriera. Il primo anno con Conte è stato quello dell’esplosione. Fin da inizio anno l’argentino ha messo in campo talento, numeri e gol, cambiando il suo status all’interno della squadra. E non solo. C’è una competizione in particolare in cui il numero 10 si è messo al centro del palcoscenico: la Champions League.

DNA CHAMPIONS – Lautaro aveva già vissuto la massima competizione europea al suo primo anno all’Inter. Con Spalletti però pochi minuti, ancor meno soddisfazioni e zero gol. La musica cambia nel 2019-2020. Dopo i primi 70 minuti di ambientamento con lo Slavia Praga il Toro, dicevamo, si prende la scena. A Barcellona stupisce il mondo, Messi in primis, con una prestazione da top player. Da quel momento trova 5 gol in 4 partite, diventando il trascinatore dell’Inter nella competizione. Manca purtroppo l’acuto finale nella sfida di ritorno coi catalani. Ma lo stesso il messaggio è stato inviato. In totale i suoi numeri parlando di 5 reti in 521 minuti, una media di alto livello.

SERVE IL LEADER – Lautaro Martinez si esalta quando sente aria di Champions League. E l’Inter ha bisogno proprio di questo. Contro il Borussia Moenchengladbach il suo numero 10 deve prenderla per mano e indicarle la giusta via. Per spazzare via i dubbi, almeno una sera. Per una notte da campioni.