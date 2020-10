Inter-Borussia Monchengladbach, per Conte un dubbio a centrocampo

Verso Inter-Borussia Monchengladbach in programma domani sera per la prima sfida a gironi in Champions League, Antonio Conte ha un solo dubbio a centrocampo più la possibilità di recuperare al 100% Ashley Young sulla corsia di sinistra.

LE ULTIME – Inter-Borussia Monchengladbach in programma domani sera per la prima sfida di Champions League fase a gironi. Antonio Conte ha gli uomini praticamente contati in difesa nonostante il recupero di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. A centrocampo invece un solo dubbio tra Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, che in caso di maglia da titolare, occuperà la posizione di trequartista con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco. Conte attende novità anche sul fronte Ashley Young per quanto riguarda la fascia sinistra, attualmente occupata da Ivan Perisic. Per quanto riguarda la fascia sinistra invece molto dipenderà dalla condizione di Ashley Young, fermato di recente dal Coronavirus (Covid-19). In ogni caso pronto Ivan Perisic, così come nel derby.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo le ultime, (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi/Brozovic, Vidal, Perisic/Young; Lukaku, Lautaro Martinez.