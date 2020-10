Inter-Borussia Monchengladbach, Rose recupera Plea? Due assenti sicuri

In vista di Inter-Borussia Monchengladbach in programma domani per la prima sfida di UEFA Champions League fase a gironi, il tecnico Marco Rose avrà sicuramente due assenti nella formazione titolare, mentre dovrebbe recuperare l’attaccante Alassane Plea.

DUE ASSENTI – Inter-Borussia Monchengladbach, Marco Rose così come Antonio Conte dovrà fare i conti con qualche assenza importante come quella del centrocampista Denis Zakaria, tra i migliori della scorsa stagione e titolare inamovibile del suo fedelissimo 4-2-3-1. Con lui anche l’ex Inter Valentino Lazaro. In compenso però il tecnico dovrebbe recuperare l’attaccante Alassane Plea, in dubbio però il suo impiego dal 1′ contro i nerazzurri. Attualmente in vantaggio Breel Embolo davanti al trio offensivo formato da Marcos Thuram, Stindl e Hofmann.