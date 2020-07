Lautaro Martinez-Lukaku, numeri da record. Determinanti per l’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono stati, per larghi tratti della stagione, dei veri e propri trascinatori per l’Inter. Anche i numeri dei due attaccanti lo confermano. Insieme, infatti, hanno siglato il 50 % delle reti complessive della squadra. L’analisi di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

NUMERI – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, in questa stagione, sono stati dei veri e propri pilastri per l’attacco dell’Inter. Ed i numeri sono lì a testimoniarlo. In attesa di capire se la sfida con l’Atalanta sarà l’ultima gara disputata in coppia in Serie A, Matteo Barzaghi per “Sky Sport” analizza il contributo dei due bomber dell’Inter: «Lautaro Martinez e Lukaku, complessivamente hanno segnato un totale di 48 gol. L’Inter, in totale, ne ha segnati 100. Quindi, i due attaccanti nerazzurri, sono responsabili del 50% del fatturato offensivo della squadra di Antonio Conte. Lukaku, da quando è in Serie A, ha migliorato sensibilmente la media gol: in Italia segna una media di un gol ogni 125 minuti. In Inghilterra, invece, la media era di un gol ogni 168. Il belga è in costante miglioramento».