Lautaro Martinez e le somiglianze con Diego Milito: destino segnato – TS

Lautaro Martinez partirà titolare nella sfida contro il Manchester City di sabato. La mente degli interisti viaggia e il paragone con Diego Milito è inevitabile, come ricorda TuttoSport

SOMIGLIANZE – Lautaro Martinez sarà una delle certezze dal 1′ dell’Inter nella sfida contro il Manchester City. El Toro potrebbe anche essere capitano se Mkhitaryan vincerà il ballottaggio con Brozovic. Il numero 10 sta vivendo un momento magico. Ha segnato 11 gol nelle ultime 13 partite, ha messo la firma sui due trofei nerazzurri in stagione – Supercoppa e Coppa Italia -, a novembre, seppur da attore non protagonista, ha vinto il Mondiale. In più, la scorsa settimana si è sposato e presto diventerà papà per la seconda volta. Dulcis in fundo, nell’annata ’22-23 è arrivato a quota 28 gol totali, come il suo mentore Diego Milito nel ’09-10. Il “Principe” poi nell’ultima partita, la finale di Champions contro il Bayern segnò una doppietta chiudendo a 30. Lautaro ha affermato che a volte è bello credere nel destino. Affianco a lui, presumibilmente ci sarà Edin Dzeko. Il bosniaco, 37 anni, un ex del City, sa che l’appuntamento di sabato sarà più che per i suoi due compagni, l’occasione della vita per mettere in bacheca un trofeo che non ha mai vinto, e probabilmente toglierà il posto da titolare a un Romelu Lukaku straripante.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini