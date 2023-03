L’Atalanta torna a vincere in rimonta contro l’Empoli! Hojlund decisivo

Dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide di campionato, l’Atalanta ritrova la vittoria in casa e in rimonta contro l’Empoli per 2-1. Decisivo l’ingresso del giovane Hojlund dalla panchina.

IN RIMONTA – L’Atalanta ritrova il sorriso in casa dopo aver raccolto tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro sfide in Serie A. Ma si mette tutto in salita per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, sotto di un gol al 44′ con il gol di Ebuehi per l’Empoli. Nel secondo tempo i nerazzurri entrano in campo con un’altra mentalità e De Roon con un colpo di testa riporta il risultato in parità grazie all’assist di Ruggeri. Al 79′ l’ingresso di Hojlund che ha di fatto cambiato la partita, tanto che all’86’ trova il gol vittoria che sancisce la rimonta dell’Atalanta.