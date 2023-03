Adani: «Benfica sfida l’Inter senza il difensore più forte del Mondiale!»

Lele Adani nel corso della BoboTV in diretta su Twitch ha espresso la propria opinione riguardo i prossimi avversari dell’Inter, cioè il Benfica.

SENZA UN GIOCATORE – Adani parla così dei portoghesi, prossimi avversari dell’Inter in Champions League: «Il Benfica ha perso tanto dopo l’addio di Enzo Fernandez, per la prima partita non ci sarà Otamendi che è stato il miglior centrale del Mondiale (squalificato per la sfida di andata). Però non è il Porto e l’Inter non può fare quello che ha fatto con il Porto, non basterebbe. Perché ha una varietà di gioco dove tutti giocano e tutti sono pericolosi. Joao Mario sta viaggiando a ritmi clamorosi, Gonzalo Ramos ha dimostrato cose incredibili, stessa cosa Rafa. Secondo me passa il Benfica».