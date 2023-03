L’Inter ospita il Benfica in casa: dove vedere la diretta

L’Inter dopo aver eliminato il Porto se la vedrà ai quarti di finale di Champions League contro un’altra squadra portoghese, vale a dire il Benfica. La sfida di andata dell’11 aprile sarà visibile su Sky Sport e Infinity+ (oltre NOW TV). Ecco invece dove sarà visibile la sfida di ritorno in programma a San Siro, mercoledì 19 aprile ore 21.

Inter-Benfica dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app Amazon Prime Video. E tu come seguirai Inter-Benfica? Faccelo sapere sui nostri social!

Come seguirla su Inter-News.it

Potreste seguire la partita anche su Inter-News.it una copertura totale del MATCHDAY già dalla mattina, per l’avvicinamento all’evento con il pre-partita, fino alla sera con il post-partita completo e la cronaca LIVE testuale. Inoltre, non perdere le dirette video PRE MATCH e LIVE MATCH con HOTPOST dedicato sulla Inter-News Web TV rigorosamente in diretta e sempre gratuitamente su YouTube (iscriviti subito al canale!) e Twitch (QUI il nostro canale).