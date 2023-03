Inter-Juventus, dubbio Skriniar. Il probabile tandem in avanti! − Sky

Antivigilia di Inter-Juventus, il derby d’Italia. Skriniar non è ancora al 100% e potrebbe saltare la partita. Pronto in caso Darmian. Mentre in avanti è solito ballottaggio

POSSIBILI MOSSE − Dopo la sbornia da Champions League, ora testa nuovamente al campionato. Domenica sera c’è Inter-Juventus, gara di vitale importanza per la corsa ai primi quattro posti. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione da risolvere. A partire dalle condizioni non eccellenti di Milan Skriniar. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, lo slovacco non è al 100%. Pronto Darmian a fare da braccetto di destra con de Vrij e Acerbi a sinistra (Bastoni fuori per infortunio). In avanti, solito ballottaggio Dzeko-Lukaku con il belga leggermente favorito. A centrocampo, Brozovic verso la panchina.

Probabile Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez