Lanna: «Dzeko il più adatto a sostituire Lukaku. Abituato a tensioni»

Marco Lanna, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato di Dzeko è di come l’attaccante bosniaco sia il giocatore più adatto per sopperire alla partenza di Lukaku dall’Inter

SOSTITUTO − Lanna riflette su Dzeko all’Inter: «Per sostituire Romelu Lukaku ci voleva uno come Edin Dzeko, abituato a vivere momenti di tensione tra media e tifosi. Sta ripagando il fatto di essere arrivato a Milano. Credo che è un giocatore indiscusso anche se un po’ avanti con l’età». Al momento, il bosniaco ha messo a referto cinque gol in sei partite di Serie A, l’ultimo contro l’Atalanta sabato scorso.