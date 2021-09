Padovan: «Inter c’è ma metto Milan e Napoli per scudetto. A Kiev vincerà»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione Il Calcio è servito, ha parlato della corsa allo scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Una battuta anche sulla gara dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League

SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE − Padovan commenta la corsa per lo scudetto e la gara di domani in Europa dei nerazzurri: «Per me sono due le squadre che si contenderanno lo scudetto, cioè Milan e Napoli. Però l’Inter è ancora in lotta. Toccherebbe vincere domani in Champions League. Lo Shakthar Donetsk è battibile dall’Inter, credo che i nerazzurri vinceranno anche se bisogna stare attenti a Roberto De Zerbi».