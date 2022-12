La Russa: «Marotta non si tocca, è dell’Inter. Perché distruggere San Siro!»

La Russa non ha dubbi su Beppe Marotta, AD dell’Inter, che nelle ultime settimane è stato nuovamente legato alla Juventus. Poi dice la sua su San Siro

STADIO E MAROTTA − Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in collegamento su GR Parlamento ‘La Politica nel Pallone‘: «Che bisogno c’è di distruggere San Siro il cui costo per demolirlo sarebbe altissimo? Due stadi sono meglio di uno. E se il Milan vuole uno stadio a Sesto San Giovanni se lo può fare mandare pronto e impacchettato dal Qatar. Non credo che Marotta tornerà alla Juventus, ormai lo consideriamo nerazzurro a tutti gli effetti, lo leghiamo con una catena al Meazza e non lo facciamo muovere da lì. È il migliore, è dell’Inter e non si tocca».