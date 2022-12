Brazao, quale futuro dopo il rientro di Onana dai Mondiali? Le prospettive

Per Gabriel Brazao si tratta di un periodo di grande gioia a livello personale. Proprio contro il Betis nella partita di sabato è arrivata la prima presenza (non ufficiale) con la maglia dell’Inter. Qual è il suo futuro nerazzurro con il rientro di Onana?

SPERANZE – André Onana rientrerà molto probabilmente questo giovedì nella gara amichevole dell’Inter contro la Reggina. Dopo il controverso Mondiale il camerunense vuole riprendersi le copertine e sarà fin da subito protagonista. Il rientro di Onana può provocare effetti sul futuro di Gabriel Brazao? L’estremo difensore brasiliano ha superato due infortuni molto gravi negli ultimi anni e ora può ricominciare a giocare. Proprio contro il Real Betis nel match amichevole di sabato è arrivato l’esordio, non ufficiale, con la maglia dell’Inter.

Brazao, il futuro dice Inter?

CESSIONE – Euforia allo stato puro per Brazao in occasione del suo ritorno in campo (vedi articolo). Il portiere non gioca una partita ufficiale dal 2020, la fortuna non è stata benevola con il brasiliano. Il calciatore proviene da diversi prestiti, l’ultimo in Brasile con il Cruzeiro, e il futuro sembra essere il medesimo. La sensazione è che con il rientro di André Onana e la presenza di Samir Handanovic e Alex Cordaz ci possa essere poco spazio per lui. Per la sua carriera personale e l’Inter stessa, ci si augura di trovare una squadra che possa far giocare Brazao con continuità, ritrovando magari un portiere dimenticato nel corso degli anni.