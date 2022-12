Inter, ballottaggio Gosens-Dimarco con la Reggina. Indizi per il futuro?

In queste amichevoli invernali Simone Inzaghi sta lanciando diversi segnali alla sua squadra, in particolar modo ad un calciatore ignorato fino a poco tempo fa: Robin Gosens. Per il match con la Reggina il tedesco è in ballottaggio con Federico Dimarco.

EQUILIBRIO – Simone Inzaghi comincia ad aprire le prospettive sulla fascia sinistra. Nelle amichevoli disputate nelle ultime settimane l’allenatore piacentino ha dato molto spazio a Robin Gosens, alimentando i dubbi sulla titolarità a partire da gennaio. Già nel periodo pre-Mondiali il tedesco aveva cominciato a dare segnali importanti, entrando spesso bene e risultando presente come mai aveva fatto con la maglia dell’Inter. I gol contro Barcellona e Bologna hanno lasciato a Inzaghi ottime sensazioni, ma fino alla partita contro l’Atalanta il preferito è rimasto Federico Dimarco. L’esterno italiano ha dominato la fascia in questa prima parte di stagione, ha conquistato il posto con l’Inter ed anche con l’Italia di Roberto Mancini.

Inter, certezze sulla sinistra!

DUBBI – La crescita di Gosens da una parte, la certezza Dimarco dall’altra: i dubbi la fanno ora da padrone nella mente di Inzaghi. Il tedesco ha giocato due partite su tre da titolare in questo inverno senza Serie A, segnando un gol e siglando un assist. Il rendimento è stato esattamente lo stesso per il suo compagno di reparto, che continua a sorprendere nel ruolo. Si comporta da regista offensivo e risulta spesso il fulcro della fase offensiva dell’Inter. Contro la Reggina nel match di giovedì è ancora incerta la situazione (vedi articolo): la scelta sarà fatta solo il giorno precedente all’amichevole. Sulla fascia sinistra Inzaghi può godere di due calciatori estremamente affidabili, che potranno essere utili nel corso della stagione. Nel caso in cui venisse scelto ancora Gosens dal primo minuto, possono esserci dubbi sul titolare alla ripresa con il Napoli?