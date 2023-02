La Roma di Mourinho vince di misura, basta Solbakken con il Verona

Alla Roma di Josè Mourinho basta Ola Solbakken per superare il Verona. La squadra giallorossa vince con il risultato di 1-0 e arriva a quota 44 punti al terzo posto in campionato.

CHAMPIONS LEAGUE – L’obiettivo Champions League si avvicina sempre di più per la Roma. I giallorossi vincono contro il Verona con il risultato di 1-0. Nonostante le assenze di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini José Mourinho pesca il jolly dalle seconde linee: Ola Solbakken. Al minuto 45 Leonardo Spinazzola trova con un tacco il taglio del norvegese, che in scivolata di sinistro incrocia trovando l’angolino della porta. Nel secondo tempo la Roma decide di gestire il risultato, non andando mai in reale sofferenza contro un Verona sottotono. La squadra del tecnico portoghese sale a 44 punti, agganciando il Milan e rientrando in zona Champions League al terzo posto. L’Inter è distante solamente tre lunghezze. Il Verona torna alla sconfitta e rimane a quota 17 punti a meno due dalla salvezza.