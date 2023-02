Skriniar, un turno di riposo in ottica Champions League. Un solo obiettivo

Milan Skriniar si è riposato contro l’Udinese, Simone Inzaghi ha deciso di dare spazio a Matteo Darmian in difesa, poi anche a Danilo D’Ambrosio. Per lo slovacco c’è in mente un solo obiettivo, da raggiungere con il Porto in Champions League.

PRIORITÀ – Per Simone Inzaghi contro l’Udinese si è trattata di una questione di semplici priorità. Il tecnico piacentino ha scelto di dare fiducia a chi rientrava dagli infortuni, come Marcelo Brozovic, e a chi ha giocato meno in questa stagione, come Danilo D’Ambrosio. Nel turnover generale imposto dall’allenatore, che ha riportato anche Samir Handanovic tra i pali, Milan Skriniar è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti del match. L’attenzione di Inzaghi non era evidentemente al risultato di ieri, la partita con il Porto è troppo importante per essere sbagliata.

Skriniar, un focus specifico

FONDAMENTALE – Skriniar ha saltato solamente due partite in questa stagione. La prima in campionato con la Cremonese per squalifica, poi quella famosa di Coppa Italia con l’Atalanta. Alla fine della sessione di mercato invernale Inzaghi ha deciso di non mettere ulteriore pressione al difensore. Skriniar ha già comunicato nelle settimane precedenti del suo trasferimento a luglio al PSG (vedi articolo). Ha scelto di sposare il progetto parigino a parametro zero, l’ambiente nerazzurro ha risposto però positivamente e al rientro in campo contro il Milan non sono arrivati i tanti temuti fischi. Con il Porto l’obiettivo è tenere la porta inviolata, vincere e costruire un vantaggio adeguato per non rischiare in trasferta nella gara di ritorno. Al fianco dello slovacco giocheranno probabilmente Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni: da questi tre dipendono le sorti dei nerazzurri per il prosieguo del percorso in Champions League.